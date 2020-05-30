عام / قمران صناعيان صينيان لمراقبة الأرض
السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
بكين 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس
أطلقت الصين اليوم قمرين صناعيين إلى المدار المخطط لهما، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وذكر مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية –في بيان اليوم- أن القمرين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونج مارش - 11)، عند الساعة 4:13 صباحًا بتوقيت بكين، مشيرًا إلى أنه القمرين سيستخدامان للتجارب التكنولوجية الجديدة لمراقبة الأرض.
// انتهى //
10:18ت م
0024