بكين 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأطلقت الصين اليوم قمرين صناعيين إلى المدار المخطط لهما، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وذكر مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية –في بيان اليوم- أن القمرين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونج مارش - 11)، عند الساعة 4:13 صباحًا بتوقيت بكين، مشيرًا إلى أنه القمرين سيستخدامان للتجارب التكنولوجية الجديدة لمراقبة الأرض.// انتهى //10:18ت م0024