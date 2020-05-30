بانكوك 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجلت تايلاند اليوم إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 3077 .وأفاد المركز الحكومي لمكافحة الفيروس بتايلاند أن الشخص المصاب كان في حجر صحي بعد وصوله للبلاد قبل أيام عبر معبر بري مع ماليزيا، مبينًا أن حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.وأوضح المركز أن 43 من بين 52 إصابة جديدة ترتبط بتايلانديين عادوا من الخارج، فيما لم تسجّل إي حالة وفاة ليستقر إجمالي الوفايات عند 57 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في تايلاند.// انتهى //10:22ت م0025