القدس المحتلة 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واساُستشهِد شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.ونقلت مصادر فلسطينية عن شهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بدم بارد على الشاب إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف على الأرض ومنعت الاقتراب منه، حتى استشهد.// انتهى //11:03ت م0029