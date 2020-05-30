جدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ،والقنفذة،والليث،ورابغ ،والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //11:55ت م0034