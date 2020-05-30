جيزان 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد ، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات الداير بني مالك ، والدرب ، و العارضة،و فيفا، وهروب ، وفرسان مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله - .من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:59ت م0046