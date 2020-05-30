الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) للعاملين في ديوان الوزارة والأمانات التابعة لها وفروعها بمختلف مناطق المملكة، في اطار حرص الوزارة الدائم على سلامة موظفيها, وتطبيق الإجراءات الاحترازية المنسجمة مع القرارات ذات العلاقة للعودة التدريجية لمقرات العمل وفق المراحل المعلنة بالأمر الملكي.وراعى الدليل الإجرائي الذي اعتمدته الوزارة تدابير الوقاية من العدوى الأساسية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي جاءت على النحو التالي: إلزام الموظفين بارتداء الكمامات، وتعقيم وغسل اليدين، وعدم مشاركة الأدوات المكتبية بين الموظفين، والتواصل بين الموظفين عبر الإيميل والاتصال الهاتفي، وتفعيل الاتصال المرئي عن بعد في الاجتماعات وورش العمل، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الموظفين في مكان العمل.كما تضمن الدليل بناء إجراءات وقائية بالتعريف الفوري للمصابين وفق آليات منها: التشخيص الفوري والعزل للمصابين وذلك من خلال قياس درجة حرارة الموظفين عند المداخل لمقرات العمل، إلزام العاملين بالمراقبة الذاتية لعلامات وأعراض الفيروس بشكل يومي , واستخدام وسائل التقييم الذاتي للعاملين التي أوصت بها وزارة الصحة، تطبيق سياسة الإفصاح في حال تعرض أحد الموظفين أو تعرض من يعيش معهم أو يخالطهم بإعراض الإصابة بالعدوى.فيما تضمن الدليل الإجرائي ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل بإنشاء وحدة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لإعداد ومتابعة خطط الاستجابة للحالات الطارئة، وتقليل الزيارة بين الموظفين قدر المستطاع .وشمل الدليل الاجرائي الضوابط الصحية لفئات العاملين الذين يعلق حضورهم لمقرات العمل حتى إشعار آخر من تجاوز أعمارهم 55 عاماً، ولمن يعانون من أمراض نقص المناعة ، والأمراض التنفسية ، وأمراض الأورام، والامراض القلبية المزمنة والحامل والمرضع ما يتم تشخيصه كحمل عالي الخطورة، وأيضا الحالات الطبية المزمنة مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية ، والفشل الكلوي , وتليف الكبد.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اعتمدت مسبقاً خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الوزارة وفروعها ابتداءً من يوم غد الأحد،بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة، للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 % في يوم 22 شوال الجاري، حيث تأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الوزارة وفروعها مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلة الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل.// انتهى //13:13ت م0049