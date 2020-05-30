الجزائر 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بقرار الحكومة رفع الحجر المنزلي عن سكان أربع محافظات بعد توقف انتشار وباء فيروس كورونا بها، وتمديد العمل بإجراءات الحجر في باقي المحافظات الـ44.وأخبرت عن دعوة رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الدول الكبرى إلى تخفيف ديون الدول النامية وخاصة في القارة الأفريقية، من أجل تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة (كوفيد 19)، مبرزة أهمية بعث حوار شامل بين الدول المتقدمة والنامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.وتطرقت إلى القضية الفلسطينية، منوهة بمباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام الأوروبي سوزانا تريستال آخر التطورات السياسية وخاصة مخططات الضم الإسرائيلية وأجندة مؤتمر المانحين المقبل.وواصلت صحف الجزائر رصد مستجدات وباء (كوفيد 19) في العالم، مشيرة إلى أن تفشي الوباء مستمر بوتيرة متسارعة في القارة الأمريكية خلافًا لأوروبا، حيث توفي أكثر من ألف شخص في كل من الولايات المتحدة والبرازيل خلال اليوم الأخير.// انتهى //13:36ت م0052