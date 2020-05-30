الدمام 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 674 جولة رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الاحترازات الوقائية والإضافية، حيث تقف الأمانة وبشكل دوري على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمستهلكين.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 19 مُنشأة لمخالفتها للتدابير الصحية، وحررت 3 مخالفات للأنشطة غير المستثناة لمزاولتها العمل، و 27 مخالفة للأنشطة المستثناة خالفتها وقت ممارستها للعمل خلال ساعات الحظر، ورصدت 7 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و8 مخالفات في مساكن العمالة، فيما قامت بتعقيم وتطهير وغسل 1020 موقعاً، مُستخدمة 183866 لتراً من المعقمات والمطهرات.كما رصدت أمانة الشرقية، ضمن جولاتها الرقابية بمحافظة الخبر 32 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الاحترازية المطلوبة، تم إغلاق 4 منشآت مخالفة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالاحترازات الإضافية واستمرارها في الجولات الرقابية لمتابعة ومخالفة من لم يتقيد بها داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر مركز "940" .// انتهى//.13:50ت م0059