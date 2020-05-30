جدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسبدأت الخطوط السعودية تطبيق وتنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية المتعلقة باستئناف العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية ابتداءً الأحد المقبل, وذلك حرصا على سلامة الضيوف والموظفين وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتشمل الإجراءات جميع مراحل السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات وعند التصعيد إلى الطائرات وأثناء الرحلة وحتى الوصول بسلامة الله ومغادرة الضيوف الطائرة ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم .وتتضمن إجراءات الوقاية قبل الرحلة تنفيذ جميع خطوات الحجز وإصدار التذكرة وكذلك بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة عبر القنوات الالكترونية للخطوط السعودية سواء الموقع الرسمي لـ"السعودية" من خلال الحواسيب أو عبر تطبيقها على الأجهزة الذكية.وتتضمن إجراءات الخطوط السعودية في المطار فحص درجة الحرارة للموظفين والضيوف على حد سواء قبل دخول مبنى المطار، والتأكيد على الجميع بارتداء الكمامات داخل المطار وعلى متن الطائرة والالتزام بالتباعد الاجتماعي قبل دخول الصالة وفي كافة المواقع داخل المطار وفي صالة المغادرة وقاعة الفرسان حيث تم تجهيز جميع المواقع بالملصقات والإرشادات وفق إجراءات الوقاية الصادرة من قبل وزارة الصحة في هذا الشأن .واشتملت الإجراءات الوقائية كذلك تنظيم تقديم الخدمات للضيوف داخل صالة المطار بما يضمن ترك مسافة آمنة أثناء الانتظار في صفوف إنهاء إجراءات السفر، وتفعيل تسليم الأمتعة ذاتيا من خلال الأجهزة المخصصة لذلك وإرسال بطاقات قبول الأمتعة للضيف إلكترونيا، وسيتم تصعيد الضيوف إلى الطائرة على دفعات وذلك لتلافي التقارب البدني بين الضيوف وضمان انسيابية التصعيد في الجسور وداخل الطائرة مع ترك مسافة آمنة ، وفي حال استخدام الحافلات لنقل الضيوف سيتم تقليص عدد الضيوف في كل حافلة بما يتناسب والالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة.وتبدأ الإجراءات على متن الطائرة بتنظيف وتعقيم جميع مرافق الطائرة قبل كل رحلة والتعقيم المستمر أثناء الرحلة لبعض المرافق، فيما سينظم طاقم الطائرة استقبال الضيوف وإجلاسهم وتخصيص المقاعد بما يضمن التباعد الاجتماعي، وسيتم تقديم خدمات الضيافة كالمرطبات والوجبات الخفيفة المغلفة مسبقا للضيوف بأسلوب وقائي، وتم إيقاف المبيعات الجوية وإتاحتها إلكترونياً فقط، فيما تم منع جميع المطبوعات كمجلة أهلا وسهلا والصحف الورقية والنشرات التوعية من التوزيع على متن الطائرة .وتشمل الاجراءات على متن الطائرة أيضا تعليق توزيع البطانيات والوسائد خلال الرحلات، وتقتصر التعليمات والرسائل التوعية داخل الطائرة قبل وأثناء الرحلة على القنوات الالكترونية والأجهزة الصوتية فيما سينظم طاقم الطائرة عملية إنزال الضيوف وصول الطائرة إلى وجهتها للمحافظة على التباعد الاجتماعي وكذلك في صالة الوصول وعند منصة استلام الأمتعة.وتتطلب الإجراءات الوقائية الجديدة للخطوط السعودية حضور الضيوف المسافرين إلى المطار قبل موعد الرحلة بساعتين على الأقل، وستكون الأولوية في تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولن يُسمح بسفر الأطفال (أقل من 15 سنة) دون مرافق .وشددت "السعودية" الإجراءات الاحترازية الخاصة بموظفيها لاسيما من يقفون بالصفوف الأولى لخدمة الضيوف ، حيث يتم إجراء فحص درجة الحرارة قبيل الدخول إلى مبنى المطار لأداء المهام ، إلى جانب ارتداء وسائل الوقاية في جميع الأوقات خلال ممارستهم لمهامهم في المطار أو على متن الطائرة وتشمل وسائل الوقاية الكمامات والقفازات وغيرها من الوسائل المعتمدة، مع إتباع كافة الارشادات الأساسية لمكافحة العدوى التي أوصت بها وزارة الصحة، بالإضافة إلى تجنب التجمع في المكاتب الخاصة بموظفي النوبة والاكتفاء بالتواصل والتنسيق عن طريق الأجهزة المحمولة ، يضاف إلى ذلك الحرص الدائم على تعقيم جميع مواقع الخدمة وكذلك وضع حواجز على منصات إنهاء الإجراءات لحماية الضيوف والموظفين.وكانت الخطوط الجوية السعودية قد استثمرت فترة توقف الرحلات لإجراء عمليات الصيانة الوقائية لطائراتها لتكون في أتم جاهزية فور الإعلان عن عودة العمليات التشغيلية ، في الوقت الذي تم فيه تشغيل جزء كبير من الأسطول في رحلات إعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى أرض الوطن ، ودعم أسطول شركة الخطوط السعودية للشحن بالعديد من الطائرات لتوفير أكبر طاقة شحن ممكنة تسهم في تعزيز الدعم اللوجستي ونقل الشحنات الطبية والغذائية وغيرها من الاحتياجات خلال الفترة الماضية.// انتهى //14:20ت م0062