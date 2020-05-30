صبيا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولة ميدانية على الصيدليات المنتشرة بمحافظة صبيا في منطقة جازان توفر المستلزمات الصحية والطبية، والمواد الاستهلاكية الأخرى، وتطبيقها للتعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وأبرزت "واس" جهود الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن والتشديد على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه من تلك الصيدليات، حيث تشهد هذه الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء عدد من المستلزمات الطبية المختلفة.وأكد العاملون في الصيدليات أن هناك تنسيق مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية، أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى.ونوهوا بالإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المبارك.// انتهى //14:22ت م0063