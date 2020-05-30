رفحاء 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسرفعت بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية 1043 طناً من النفايات والمخلفات الصلبة لمعالجة التشوه البصري خلال الشهر الفائت.وأوضح رئيس البلدية سلمان بن أحمد الزهراني أن البلدية نفذت 60 جولة رقابية تفتيشية خلال نفس الفترة ومصادرة وإتلاف 40 كغم، إلى جانب تسجيل 10 مخالفات بحق المحال التي لم تلتزم بالتدابير الصحية، مشدداً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات النظامية للحفاظ على سلامة الجميع.15:03ت م0066