رفحاء 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأطلقت جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وبالتعاون مع إدارة المساجد بالمحافظة حملة "تعظيم" لتعقيم وتنظيف الجوامع والمساجد التي شملت تعقيم الفرش والأرضيات والأبواب والنوافذ والدواليب والجدران الداخلية، بالإضافة إلى توفير الاشتراطات الصحية والوقائية لضمان وسلامة مرتادي بيوت الله من خلال وضع علامات التباعد بين المصلين وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، ورفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد، وإغلاق ثلاجات المياه.ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لسلامة المصلين.وأوضح رئيس جمعية نماء التطوعية ضيف الله بن حماد المسطح أن الجمعية تسعى لتقديم العديد من البرامج والمبادرات النوعية في ظل أزمة جائحة كورونا المستجد متوافقة مع ما تقدمه وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتصدي لهذه الجائحة، لافتاً الانتباه إلى أن الشراكات والمشاركات تأتي تجسيداً لمبدأ التعاون وسعياً لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية.// انتهى //15:04ت م0067