نجران 07 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران 782 مسجداً وجامعاً بالمنطقة لاستقبال المصلين غداً، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه جرى الانتهاء من تعقيم وتطهير المساجد والجوامع، بالتعاون مع أمانة المنطقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الشيخ في اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية مرتادي المساجد ومنسوبيها.وبين العصيمي أنه جرى إبلاغ الأئمة والخطباء والمؤذنين بفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، والتوجيه, وبحث المصلين على ضرورة لبس الكمامة القماشية، وإحضارهم السجادة الخاصة بهم، وعدم تركها بعد الصلاة، بالإضافة إلى عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، مع التأكيد برفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلٍ وآخر، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء حتى إشعار آخر.// انتهى //15:06ت م0068