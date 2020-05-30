تبوك 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة حقل مبادرة لتعقيم الجوامع والمساجد، في مدن ومراكز وقرى وهجر المحافظة تمهيداً لاستقبال المصلين يوم غدٍ.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله بن سليم العمراني، أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد, مشيراً إلى أن بلدية المحافظة قامت منذ صباح اليوم بتكثيف جهودها لتنظيم هذه المبادرة التي تشمل تعقيم الجوامع والمساجد من الداخل والخارج.وبين أن البلدية ستواصل خطتها وآلية استمرارها للحد من جائحة كورونا، حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة.// انتهى //15:58ت م0081