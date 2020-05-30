أبها 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأكملت جامعة الملك خالد استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، من خلال تنظيف وتعقيم المكاتب والمباني، وتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية المختلفة.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور محمد البحيري أن الجامعة بدأت في الاستعداد مبكراً لمرحلة العودة التدريجية لموظفي الجامعة من خلال عدة إجراءات وتنظيمات، منها ما يسبق دوام الموظفين في مكاتبهم كتعقيم المباني والممرات والمكاتب والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في توزيع الموظفين ومكاتبهم وتوفير كميات كافية من المعقمات والأدوات اللازمة، في حين بدأت الوحدات الإدارية في فرز مجموعات الموظفين الذين سيباشرون أعمالهم على ثلاث مراحل ابتداءً من يوم الغد.وأكد أن عمادة الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة المختصة (الإدارة العامة للإعلام والعلاقات) عملت على وضع خطة وحملة توعوية شاملة للمنسوبين والمنسوبات، مشيراً إلى أنه جرى مؤخرًا إطلاق حملة توعوية لنشر أهم الإرشادات المتعلقة بالمرحلة الحالية وآليات التعامل مع متطلباتها بما يحقق بإذن الله بيئة صحية آمنة لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.// انتهى //16:24ت م0084