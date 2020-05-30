ينبع 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسبدأت إدارة المساجد بمحافظة ينبع بحملة تعقيم المساجد والجوامع بينبع النخل، وذلك بالتعاون مع بلدية ينبع النخل ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد استعدادا لعودة المصلين غدا.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عمليات التعقيم التي شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.وأوضح مدير إدارة المساجد بينبع عبد الرحمن زيدان العلوني أنه سيتم تعقيم أكثر من 100 جامعًا ومسجدًا بينبع النخل، وذلك ضمن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.// انتهى //16:25ت م0085