بريدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ التدابير الوقائية التي جاءت في تعليمات الجهات المختصة بمكافحة فايروس كورونا.وقال سموه : بمناسبة بدء العمل يوم غدٍ الأحد ، وما يجب أن نكون عليه من مستوى عالٍ في المسؤولية، وأن لا نتهاون في كل ما من شأنه سلامتنا وسلامة مجتمعنا ، مشيراً سموه أنه على مدراء القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة بالمنطقة أهمية متابعتهم الاحتياطات الواجبة ، والتعاون مع الجهات الصحية المعنية عند الحاجة لذلك.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن قيادتنا الحكيمة بذلت مالم تبذله أي دولة في العالم ، منوهاً بما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ووقف عليه بشكل مباشر على الترتيبات والتنظيمات منذ اليوم الأول ، مما خفف من الجائحة وجعلها تحت السيطرة بفضل الله ، وإنفاق المليارات من أجل هذا الوطن والمواطن ، ولم يتبقى إلا القليل بإذن لله ، مذكراً أنه يجب على الجميع أن يدرك أن الخطر مازال قائماً ، وضرورة وجوب اتخاذ كافة التدابير الوقائية في هذا الشأن وعدم الاستهانة بخطورة هذا الوباء المعدي وسرعة انتشاره في المملكة وجميع أنحاء العالم.// انتهى //16:38ت م0087