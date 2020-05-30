أملج 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأكملت إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة أملج تجهيز أكثر من 401 جامع ومسجد في مدينة أملج والمراكز والهجر التابعة لها، لاستقبال المصلين بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وسط تطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" إجراءات تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بالتعاون مع بلدية محافظة أملج، التي شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع التأكيد على اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، وعلامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.وأوضحت إدارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأملج أن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة كافة الجوامع والمساجد بالمحافظة بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة ، مشيرة إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية والاستمرار في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //16:58ت م0089