جيزان 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خطة إمارة المنطقة لعودة الموظفين اعتباراً من يوم غدٍ ، التي تتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري أن الخطة تشمل العديد من الجوانب الوقائية والتنظيمية من ناحية التعقيم الكامل لمبنى الإمارة ومباني المحافظات والمراكز ، واعتماد مدخل واحد للموظفين بحيث يكون هنالك نقطة كشف وتعقيم لجميع الموظفين من قبل الممارسين الصحيين أثناء دخولهم لمبنى الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها ، إلى جانب تطبيق الدوام المرن ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على ثلاث مراحل متتابعة الأولى تبدأ يوم غد بنسبة 50٪ والثاني اعتبارا من الأحد المقبل ويصل فيها عدد العاملين الى 75٪ ، فيما يكتمل عدد الموظفين بنسبة 100 ٪ في اليوم الـ 29 من شهر شوال الحالي.وبين أن الخطة تتضمن إعادة توزيع مكاتب الموظفين والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بكل صورة وأشكاله والعمل على توزيع عملية دخول الموظفين إلى ثلاث مراحل ويراعى فيها توزيع الموظفين بأولوية العمل وعدم دخول أي شخص إلى مقرات العمل غير مصرح له بالدخول، وتقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة جازان أن الإمارة وفرت المعقمات الطبية في جميع المكاتب, وتكثيف التوعية بالشاشات الإلكترونية الموزع داخل مقر الإمارة والمحافظات والمراكز, بالإضافة إلى عمل رسائل توعوية ورقية وتوزيعها على الموظفين، كما تتضمن الخطة آلية حضور وانصراف الموظفين, حيث ستكون عن طريق المدير المباشر دون استخدام أجهزة البصمة ، فيما سيكون استقبال طلبات المراجعين واستفساراتهم عبر منصة أبشر وتقديم كافة الخدمات لهم دون أي تأخير ، انفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بتنفيذ هذه الخطة بكل دقة واحترافية ، حرصاً على سلامة الموظفين وعدم التهاون في جانب الوقاية والتقيد بها.// انتهى //16:58ت م0090