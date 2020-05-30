الدمام 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأتخذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً لعودة الموظفين يوم غدٍ في المركز الرئيس والجهات التابعة له ( مكاتب، ووحدات البيطرية والزراعية، ومحاجر)، حيث كثف عمليات الرش والتعقيم لمكاتبه وتجهيز المواد والأدوات الوقائية من مطهرات وكمامات وقفازات للموظفين والمراجعين في جميع الجهات.وأهاب مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، بالجميع إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمنع انتقال الفيروس باتباع وسائل السلامة والتباعد الاجتماعي وممارسة التطهير وتعقيم الأدوات والأماكن ولبس الكمامات والقفازات وتحاشي التجمعات والاختلاط في العمل وخارجه، منوهاً بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وما فرضته من إجراءات للحفاظ على مقدرات البلاد، وما بذلته من المال والجهد ليبقى المواطن الأهم من كل المكتسبات بما حصل عليه خلال الـ ٣ أشهر الماضية من وعي وسلوكيات وإجراءات للحفاظ على نفسه ومجتمعه من أي انتقال للعدوى لا سمح الله وتجاوز هذه الجائحة.وحث المطيري الموظفين للعمل بكل همة وإخلاص وتقديم الخدمات للمستفيدين مع التركيز بالفترة القادمة على الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطن الاستفادة من خدمات الوزارة بكل يسر وسهوله للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية التي تقرها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعمها المستمر لجميع المستثمرين والمستفيدين من خدمات الفرع من المزارعين والصيادين والمواطنين والمقيمين في شتى مجالات خدماتها.// انتهى //16:59ت م0091