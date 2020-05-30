ينبع 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولة ميدانية على الصيدليات المنتشرة بمحافظة ينبع توفر المستلزمات الصحية والطبية والمواد الاستهلاكية الأخرى وتطبيقها للتعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وأبرزت "واس" جهود الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن والتشديد على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك ومايحتاج إليه من تلك الصيدليات.فيما أكد العاملون في الصيدليات أن هناك تنسيق مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى ونوهوا بالإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.// انتهى //17:00ت م0092