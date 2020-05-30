مكة المكرمة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الليث، عددًا من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف عودة الموظفين والموظفات لمباشرة مهام أعمالهم اعتباراً من صباح غد الأحد ٨ شوال ١٤٤١هـ ، وحرصاً من إدارة التعليم للتصدي لجائحة فايروس كورونا والحد من انتشاره.وتضمنت تلك الإجراءات : تهيئة بيئة العمل من خلال تعقيم المباني التعليمية وتشكيل نقاط فحص ، وتنظيم مسارات للدخول والخروج ، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد ، وترتيب عودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتطبيق آلية الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات" وبما يحقق التباعد الاجتماعي ، والتقليل من المخاطر.من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية للموظفين والموظفات تحت شعار ( نعود بحذر ) عبر كافة المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية في هذا الصدد ومن أبرزها : الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة ، تجنب التجمعات ، لبس الكمامة القماشية ، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر ، استخدام السلالم وتجنب استخدام المصاعد ، استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، الصلاة على سجادة شخصية مع ترك مسافة متر ونصف إلى مترين بين المصلين ، تجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.// انتهى //17:03ت م0093