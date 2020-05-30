عام / تعليم الليث يعتمد عددًا من التدابير الوقائية لتحقيق عودة آمنة للموظفين والموظفات
السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
مكة المكرمة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس
اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الليث، عددًا من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف عودة الموظفين والموظفات لمباشرة مهام أعمالهم اعتباراً من صباح غد الأحد ٨ شوال ١٤٤١هـ ، وحرصاً من إدارة التعليم للتصدي لجائحة فايروس كورونا والحد من انتشاره.
وتضمنت تلك الإجراءات : تهيئة بيئة العمل من خلال تعقيم المباني التعليمية وتشكيل نقاط فحص ، وتنظيم مسارات للدخول والخروج ، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد ، وترتيب عودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتطبيق آلية الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات" وبما يحقق التباعد الاجتماعي ، والتقليل من المخاطر.
من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية للموظفين والموظفات تحت شعار ( نعود بحذر ) عبر كافة المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية في هذا الصدد ومن أبرزها : الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة ، تجنب التجمعات ، لبس الكمامة القماشية ، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر ، استخدام السلالم وتجنب استخدام المصاعد ، استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، الصلاة على سجادة شخصية مع ترك مسافة متر ونصف إلى مترين بين المصلين ، تجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.
// انتهى //
17:03ت م
0093