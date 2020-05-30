الطوال 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأكملت إدارة المساجد بمحافظة صامطة تعقيم أكثر من 1000 جامع ومسجد بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان والمراكز والقرى التابعة لها ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد استعدادا لعودة المصلين فجر يوم غد الأحد.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عمليات التعقيم التي شملت الفرش والأرفف وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.فيما أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن عمليات التعقيم والتطهير شملت أكثر من ١٠٠٠ جامع ومسجد بمحافظتي صامطة والطوال والقرى التابعة لهما , وذلك ضمن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.// انتهى //17:33ت م0100