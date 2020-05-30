الطوال 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظات الحد الجنوبي جهوداً كبيرة لمواصلة تطبيق أمر منع التجول, الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمحافظات الحد الجنوبي خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظات، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة عقب فترة السامح، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في محافظات الحد الجنوبي بأمر منع التجول ، باستثناء الحاصلين على تصريح تنقل من تطبيق " توكلنا " للضرورة أو الجهات الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين في منازلهم.// انتهى /17:34ت م0102