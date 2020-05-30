جيزان 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان بالتعاون مع أمانة منطقة جازان بتنفيذ أعمال التعقيم لكافة مباني الهيئات والمراكز والمرافق الخاصة بالفرع ، والسيارات من الداخل والخارج، وذلك استكمالاً لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بما يحفظ سلامة منسوبي الفرع أثناء أداء مهام عملهم.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي أن أعمال التعقيم شملت جميع المباني بالإضافة إلى توفير أجهزة كشف للحرارة عبر جهاز ليزر لقياس حرارة الجسم بدون ملامسة قبل الدخول لمقر العمل مع توفير القفازات والكمامة والمعقمات ، وذلك بتوجيه مباشر من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //17:35ت م0103