الشقيق 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأنهت أمانة منطقة جازان مثلة بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم استعدادتها لإعادة فتح سوق الأحد الشعبي في الشقيق نشاطاته اعتبارا من يوم غد ، مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية أثناء التنقلات في مداخل السوق وكافة انحاءه حرصا على سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 ".وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، أن العودة لسوق الأحد الشعبي وغيره من الأسواق والمراكز التجارية في الشقيق لممارسة النشاط التجاري ستكون تدريجياً ومن خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من قبل البلدية ومختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير كل ما يضمن سلامة و صحة المتسوقين.وشدد المهندس عطيف على أهمية التقيد بالإرشادات الصحية وأن هذه الاستعدادات الاحترازية ، حاثا المواطنين والمقيمين بالمركز للقيد بالتعليمات والاحترازية ، وأهمية التواصل من قبل الجميع مع البلدية في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل عبر مركز «940» وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.// انتهى //17:36ت م0104