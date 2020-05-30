مكة المكرمة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأطلقت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني، دبلوماً تنفيذياً عن بُعد في "الجودة والتميز في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارته للأزمات"، ومدد المعهد فترة التسجيل إلى يوم 8 شوال.وينطلق برنامج الدبلوم 16 شوال على مدار شهرين، بواقع 38 ساعة دراسية، 5 منها لمشروع التخرج التطبيقي، وذلك بمشاركة نخبة من المحاضرين المتخصصين في الإعلام من داخل الجامعة وخارجها.وأوضح رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة أحد المحاضرين بالدبلوم الدكتور خالد الأكوع, أن البرنامج يهدف إلى إعداد ممارسين محترفين في أدوات العمل الإعلامي وإدارات الاتصال المؤسسي وفق معايير الجودة والتميز، وتمكينهم من أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات، ويستهدف في محاوره مديري وخريجي الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، والممارسين الإعلاميين والمهتمين بمجالاته.// انتهى //17:37ت م0105