جدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة استعداداتها للعودة التدريجية للدوام الرسمي غداً، وسط تطبيق منظومة الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وذلك وفق خطة تشغيلية تراعي ممارسة الأعمال بنظام ساعات الدوام المرنة ، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة ، تتماشى مع قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 ٪ بالتزامن مع نهاية شهر شوال الحالي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران، أن الإدارة ستواصل العمل على تقديم الخدمات من خلال المنصات الإلكترونية ، منوهاً بالحرص على توفير أدوات التعقيم , والمطهرات وأدوات النظافة والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين ، وتجنب المصافحة ، والحرص على التباعد الاجتماعي , وإجراء الفحوصات البصرية , وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين مع تعزيز البرامج التوعوية المتعلقة بشأن الصحة في الجوانب المدرسية والتعليمية.وأكد على توفير كل السبل للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المشتبه بها ، ومراعاة الحالات الصحية للجميع مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة ، مشيراً إلى تقسيم كل إدارة إلى مجموعتين بالنسب المخصصة لكل أسبوع إلى حين العودة التدريجية بنسبة 100٪ ، وقد أُرسلت نماذج للإدارات والمكاتب التعليمية تنظم نسبة الموظفين والموظفات الذين عليهم الحضور لمقار العمل في الأسبوعين الأول والثاني من عودة إجازة عيد الفطر المبارك .يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ستشرع في تنفيذ آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1442هــ ، حيث سيبدأ التسجيل عبر نظام "نور" للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين 1441/11/1هـ الموافق 2020/6/22م ،‏ فيما سيبدأ التسجيل لمرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين 1441/11/15هـ الموافق 2020/7/6م .وسيتم قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده في 14/ 4/ 1436هـ فما قبله ، وإمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده من 15 / 4 / 1436 هـ، إلى 15 / 7 / 1436هـ ، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين ، وتوافر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية مع توصية معتمدة من معلمة الصف متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي ، وأن تكون روضة الأطفال التي التحق بها الطفل من الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم وروضات المدارس الأجنبية الأهلية المطبقة للبرامج الدولية المرخصة من التعليم ، أو الروضات من خارج المملكة ، شريطة توافر ما يفيد إتقان الطفل للمهارات النمائية مع توصية بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي ويصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية .// انتهى //17:39ت م0106