جدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسشهد قطاع الصيدليات بمحافظة جدة توفر المستلزمات الصحية والطبية والمواد الاستهلاكية الأخرى وسط تطبيق منظومة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية جهود الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن والتشديد على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه هذه الصيدليات، مع حرص المواطنين والمقيمين على التقيد بالتعليمات في ترك المسافات الكافية والتعقيم المستمر وارتداء القفازات والكمامات عند الشراء واستلام مستلزماتهم الطبية المختلفة.ونوه العاملون في الصيدليات بالتنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى مشيرين لمراعاة الإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.// انتهى //18:18ت م0111