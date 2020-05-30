نجران 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واستُطلق جامعة نجران غداً الفصل الصيفي للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة.وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري أن الكليات ستقوم بتنفيذ العملية التعليمية إلكترونياً خلال الفصل الصيفي مع الحرص على جودة مخرجات التعلم واختيار سبل التقييم الملائمة، مشيراً إلى أنه سيُعتمد النظام المتبع لحساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي والدرجات والاختبارات الفصلية والنهائية والتقديرات حسب لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية.وبيّن العمري أن خدمة الحذف والإضافة إلكترونية، وستبدأ من يوم غدٍ الأحد لمدة ثلاثة أيام حسب المقررات المطروحة، كما سيتاح للطلاب المسجلين في الفصل الصيفي الذين يرغبون بحذف التسجيل دون أن يحتسب عليهم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم، ويستطيع الطالب الاعتذار بعد بدء الدراسة في حال وجود مبرر رسمي تقبله الكلية على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الاعتذار يوم الخميس 18 ذو القعدة.وأفاد أن الاختبارات النهائية ستبدأ يوم الأحد 28 من شهر ذو القعدة، لمدة ثلاثة أيام، كما ستسلم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذو الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.// انتهى //18:25ت م0112