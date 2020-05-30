العيدابي 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة العيدابي بمنطقة جازان جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً ، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في العيدابي بأمر منع التجول ، باستثناء الحاصلين على تصريح تنقل من تطبيق " توكلنا " للضرورة أو الجهات الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين في منازلهم.// انتهى //18:26ت م0114