بغداد 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجلت العراق 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا, منها 12 إصابة بالكوادر الطبية والتمريضية والخدمية العاملة بالمؤسسات الصحية.وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط ونينوى وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 6179 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة إلى 195 حالة وفاة, وتم تسجيل 66 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3110 حالات شفاء.// انتهى //19:23ت م0125