عمّان 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لمصاب أُعلن عنه سابقاً، مبينة أنه تمّ إجراء 3522 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 183641 فحصاً.// انتهى //19:23ت م0126