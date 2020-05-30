عام / الأردن تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
عمّان 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لمصاب أُعلن عنه سابقاً، مبينة أنه تمّ إجراء 3522 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 183641 فحصاً.
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