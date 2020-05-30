المدينة المنورة 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة المدينة المنورة تجهيز 4077 مسجداً وجامعًا لاستقبال المصلين بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد مع تطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي أنه ومنذ أن صدر التوجيه الكريم القاضي برفع إيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد وجوامع المملكة وإنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قامت فرق الصيانة والنظافة والتشغيل التابعة لفرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة المدينة المنورة بتنظيف وتعقيم كافة المساجد والجوامع والعمل على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من حيث فتح النوافذ وإشراع الأبواب ووضع علامات التباعد بمقدار مترين وتحديد المسافة بين الصفوف ورفع المصاحف وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه , إضافة إلى التأكيد على منسوبي ومراقبي المساجد بعدم السماح لتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة المصلين من الناحية الصحية حال فتح أبواب المساجد.ودعا الشيخ العتيبي المولى عز وجل أن يعجل برفع هذا الوباء ويحفظ الله حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - من كل سوء ومكروه ويديم على بلادنا الغالية الأمن والطمأنينة والاستقرار ، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه للمتابعة الحثيثة والدائمة لكل ما من شأنه خدمة بيوت الله عز وجل ومرتاديها ومنسوبيها.// انتهى //19:26ت م0127