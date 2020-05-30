بغداد 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأقرّت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق باجتماع مشترك مع خلية الأزمة النيابية اليوم فرض حظر تجول تام في جميع محافظات العراق -من ضمنها بغداد- ابتداء من يوم غد الأحد ولغاية 6 يونيو القادم .ودعا الاجتماع المشترك الذي رأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 40 لسنة 2020 بحق المخالفين.ويسمح لمحال الأغذية والفواكه والخضار والأفران بالعمل بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حال المخالفة يتم إغلاق المحل, كما سمحت للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي فقط.ونصت قرارات الاجتماع على تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، باستثناء المؤسسات الصحية والجهات الأمنية والدوائر الخدمية.وتأتي هذه القرارات على خلفية ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الأيام الماضية.// انتهى //19:32ت م0130