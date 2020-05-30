تونس 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجلت صادرات زيت الزيتون التونسي مستوى قياسيا خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم لتبلغ 190 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 149ر1 مليار دينار.وأفادت معطيات إحصائية للديوان التونسي للزيت أن 80 % من هذه الكمية مصدرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه رغم الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلا أن سوق صادرات تونس من زيت الزيتون لم تتأثر.// انتهى //19:38ت م0133