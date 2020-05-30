اقتصادي / صادرات تونس لزيت الزيتون تبلغ 190 ألف طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من الموسم
السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
تونس 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس
سجلت صادرات زيت الزيتون التونسي مستوى قياسيا خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم لتبلغ 190 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 149ر1 مليار دينار.
وأفادت معطيات إحصائية للديوان التونسي للزيت أن 80 % من هذه الكمية مصدرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه رغم الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلا أن سوق صادرات تونس من زيت الزيتون لم تتأثر.
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19:38ت م
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