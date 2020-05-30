بروكسل 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسدعا الاتحاد الأوروبي اليوم الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها بوقف الدعم وإنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية.وجاء في بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: "إن التعاون العالمي والتضامن عبر جهود متعددة الأطراف هو السبيل الوحيد والفعال للتغلب على جائحة كورونا التي يواجهها العالم.وحث البيان الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها مؤكدًا أن المهمة الرئيسية للجميع هي إنقاذ الأرواح واحتواء هذا الوباء وتخفيفه.// انتهى //19:56ت م0139