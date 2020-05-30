البعايث 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسشارك فريق تطوعي من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز البعايث التابع لمنطقة حائل اليوم، في تعقيم وتجهيز مساجد وجوامع المركز، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استنادا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالكريم بن رباح بن مطلق، أن أعمال التعقيم والتجهيز تضمنت التنظيف والصيانة ووضع علامات التباعد وجمع المصاحف والكتيبات ووضعها في مستودعات المساجد وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وغيرها، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.// انتهى //20:05ت م0140