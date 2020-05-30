الطائف 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خطة العودة لمقرات العمل بناء على تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .وحددت الإدارة في تعميم لها أصدره المدير العام للتعليم بالطائف مواعيد العودة لمقرات العمل وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد بما لا يقل عن 50 ٪ من موظفي الجهة على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل عن بعد وفق المتبع حالياً ، كما لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 ٪ من موظفي الجهة ابتداءً من الأحد 8 / 10/ 1441هـ ، فيما حددت الإدارة يوم الأحد الثاني والعشرين من شوال موعداً لاكتمال عودة جميع الموظفين إلى مقرات العمل ، على أن يكون حضور الموظفين وفق مجموعات .وأهابت الإدارة بالجميع الالتزام بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية الواردة من الجهات المختصة وتحقيق التباعد الاجتماعي والتأكيد على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد.وفي سياق آخر عملت فرق النظافة بإدارة التشغيل والصيانة على تنظيف وتعقيم المباني الإدارية ومكاتب التعليم بما يحقق بيئات آمنة وصحية ، كما عملت على توفير مستلزمات النظافة من معقمات ومناديل وأدوات تنظيف وغيرها ، وعملت إدارة المباني بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية على طباعة العديد من "البنرات" التوعوية والإرشادية باتباع الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل وتوزيعها على مباني الإدارة ومكاتب التعليم.// انتهى //20:25ت م0141