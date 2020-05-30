الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأصدرت النيابة العامة بياناً بشأن استمرار قصر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد حتى تاريخ 29/10/1441هـ ، مبينة أنه لن يسمح بالدخول لمقار النيابة العامة إلا لمن يحمل موعداً رسمياً بذلك .وأفادت بأن قنوات تقديم الخدمات عن بـُعد للمستفيدين ستكون عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.pp.gov.sa&umid=fe279965-56d3-4b11-a934-d13339b26794&auth=c21fcc8d569dfeddfc0a931c8fd032fcbc9e75f8-89e5287b9158fa3f19b84674f9052f94b169a109 .أو من خلال أيقونة معكم عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أو عبر مسح الكود.// انتهى //20:34ت م0142