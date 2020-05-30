جدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسرصدت أمانة محافظة جدة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرها الرئيس والبلديات الفرعية التابعة لها استعداداً لعودة الموظفين للعمل يوم غدٍ "الأحد" وذلك في إطار تطبيق التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" .وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة محافظة جدة محمد البقمي، أنه جرى تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة المرافق لعمل خطة العمل تراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين ، من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل.وبين أن الخطة تراعي المرونة في تقسيم ساعات العمل ، حيث حدد ثلاث فترات لكل مجموعة من الطوابق لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج .وأفاد البقمي بتخصيص عدد من بوابات التعقيم الذاتية ، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل دخول المبنى ، وتعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح ، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مرافق الأمانة والبلديات ، منوهاً بتوفير متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل .وأشار إلى أن عودة الموظفين ستكون تدريجية وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومراجعين .//إنتهى//21:11ت م0146