الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأنهى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، معاناة مريض من ورم حميد، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل ولله الحمد.وكان المريض يعاني من عدم اتزان في المشي وضعف في حركة اليدين وأدخل على أثرها المستشفى حيث تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود ورم حميد في القناة العصبية للفقرات العنقية، وأجريت له عملية جراحية عاجلة، واستئصال الورم بالكامل، وقد تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بصحة بيشة ويقدم خدماته لسكان المحافظات التابعة لها وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً.//انتهى//21:12ت م0147