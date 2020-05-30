السيح 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس‏‎ أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، عن بدء التسجيل في الفصل الصيفي للطلاب والطالبات ، بنظام "التعليم عن بعد" في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة ، عبر بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب : https://eserve.psau.edu.sa/ ابتداءً من يوم غد الأحد ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر ، أن الدراسة بالفصل الصيفي ستبدأ -بمشيئة الله- يوم الأربعاء القادم ، حيث‎ فعلت أيقونة "المقررات المطروحة وفق الخطة" في بوابة الخدمات الأكاديمية ، ليتمكن الطالب والطالبة من استعراض المقررات المطروحة في الفصل الصيفي ، كما فعلت أيقونة المقررات المطروحة ليتمكن الطلاب والطالبات من داخل الجامعة أو خارجها من معرفة جميع المقررات المطروحة حسب الكلية والقسم.وأبان الدكتور الصقر ، أنه في حالة عدم ظهور مقرر معين في خطة الطالب والطالبة عبر أيقونة المقررات المطروحة وفق الخطة ، فهذا يعود إلى كون المقرر غير مطروح في الفصل الصيفي أو أن المقرر لايمكن تسجيله لوجود متطلب سابق لم ينهه الطالب ، أو أن المقرر في مستوى أعلى من مستوى الطالب ، لافتاً النظر إلى أنه في حال عدم طرح مقرر معين فهذا يعني عدم انطباق شروط طرح المقررات في الفصل الصيفي المعتمدة من وكالة الجامعة للشؤون التعليميةوالأكاديمية واللجان المختصة في كل كلية.21:12ت م0148