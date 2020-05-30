الجزائر 07 شوال 1441 هجري الموافق 30 مايو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9267 حالة.وكشف فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 646 وفاة.وأشار إلى شفاء 127 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5549 حالة.// انتهى //22:06ت م0164