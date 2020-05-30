الرياض 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي.وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //22:18ت م0165