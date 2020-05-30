طريف 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسيعمل قطاع الصيدليات في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية على توفير المستلزمات الصحية والطبية ،والمواد الاستهلاكية الأخرى، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية.وتشهد تلك الصيدليات إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية المتنوعة التي تركزت على الكمامات والمعقمات والقفازات وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية، كما يقوم العاملون بتلك الصيدليات بتقديم التوجيهات التوعوية والتثقيفية للمواطنين والمقيمين.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة ميدانية على الصيدليات المنتشرة في جميع أحياء المحافظة توفر المخزون الدوائي والعلاجي والمستلزمات الصحية والطبية، والمواد الاستهلاكية الأخرى مع تطبيق الإجراءات والتعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وأشاد عدد من مرتادي الصيدليات بتوفر كل ما يحتاجونه من المستلزمات سواء كانت أدوية أو عقاقير طبية أومعقمات ومطهرات، منوهين بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لتوفير جميع الاحتياجات للمواطن والمقيم.// انتهى //22:25ت م0167