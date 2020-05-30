ظهران الجنوب 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسشارك فريق تطوعي من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب اليوم، في تعقيم وتجهيز مساجد وجامع المركز، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استنادا للأمر الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.وأوضح رئيس اللجنة مبطي القحطاني، أن أعمال التعقيم والتجهيز تضمنت التنظيف والصيانة ووضع علامات التباعد وجمع المصاحف والكتيبات ووضعها في مستودعات المساجد وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وغيرها، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.// انتهى //22:26ت م0168