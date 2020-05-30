أملج 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسقامت بلدية محافظة أملج ، بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة بتطهير وتعقيم جوامع ومساجد المحافظة ، وذلك تمهيداً لاستقبال المصلين يوم غدٍ الأحد .وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي بن محمد العتيبي ، أن تطهير وتعقيم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها يأتي تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المصلين وسلامتهم .وبيّن العتيبي أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بواسطة آليات فرق الإصحاح البيئي المتخصصة ، مؤكداً تكثيف هذه الحملات الاحترازية والوقائية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمصلين و تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .//انتهى//22:27ت م0170