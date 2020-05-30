عام / بلدية أملج تعقم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها
السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
أملج 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس
قامت بلدية محافظة أملج ، بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة بتطهير وتعقيم جوامع ومساجد المحافظة ، وذلك تمهيداً لاستقبال المصلين يوم غدٍ الأحد .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي بن محمد العتيبي ، أن تطهير وتعقيم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها يأتي تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المصلين وسلامتهم .
وبيّن العتيبي أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بواسطة آليات فرق الإصحاح البيئي المتخصصة ، مؤكداً تكثيف هذه الحملات الاحترازية والوقائية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمصلين و تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .
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22:27ت م
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