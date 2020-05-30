الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسحقق بايرن ميونيخ انتصاره الثامن توالياً وقطع خطوة إضافية نحو لقبه الثامن توالياً في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه فورتونا دوسلدورف 5-صفر اليوم في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.وسجل الدنماركي ماتياس يورغنسون "زانكا" عند الدقيقة (15 ) بالخطأ في مرمى فريقه والفرنسي بنجامان بافار عند الدقيقة (29) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي " هدفين" عند الدقيقتين (43 و50) والكندي ألفونس ديفيس عند الدقيقة (52) أهداف البايرن الذي رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول ، مقابل 57 لبوروسيا دورتموند الثاني الذي يحل غداً ضيفاً على بادربورن "الأخير".// انتهى//22:32ت م0172