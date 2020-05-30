الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسحدد الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم السبت الموافق الثاني من أغسطس موعداً لاستئناف مباريات الدوري، بعد أيام من إعلانه معاودة المنافسات بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن المراحل العشر المتبقية من موسم 2019-2020 ستقام بين الثاني من أغسطس و20 سبتمبر.وستستكمل مسابقة الكأس (من الدور ربع النهائي) من السادس من سبتمر، على أن يحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق، فيما ستقام مباريات الدرجة الثانية خلال الفترة 24 و28 يونيو، على أن تقام المباريات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.// انتهى //22:42ت م0173